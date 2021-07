Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zwei PKW-Anhänger gestohlen

Emmerich Elten /Hüthum (ots)

Gleich zwei PKW-Anhänger erbeuteten unbekannte Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag in Emmerich. In Hüthum wurde ein PKW-Anhänger der Marke Stema entwendet, der vor einer Garage an der Bruchstraße abgestellt war. Der mit einem Kastenschloss gesicherte Anhänger trägt das Kennzeichen KLE-OX443 und ist mit einer orangefarbenen Plane ausgestattet, auf der sich ein Obi-Aufdruck befindet. In Elten auf der Europastraße stahlen die Unbekannten von einem Privatparkplatz, der über die Zevenaarer Straße zu erreichen ist, einen Anhänger der Marke Stedele. Das Fahrzeug mit offenem Kasten trägt das Kennzeichen KLE-WA309. Zu beiden Sachverhalten erbittet die Kripo Emmerich Zeugenhinweise unter 02822 7830. (cs)

