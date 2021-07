Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Restaurant

Emmerich (ots)

Zwischen Samstag (24. Juli 2021) und Donnerstag (29. Juli 2021) sind unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Hühnerstraße eingedrungen. Sie schlugen ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes ein, um in den Büroraum des Restaurants zu gelangen. Anschließend entwendeten sie einen kleinen Tresor. Zeugenhinweise werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell