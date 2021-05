Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Versuchter Raub in Friseursalon;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Versuchter Raub in Friseursalon

Cölbe:

Die Kripo Marburg sucht Zeugen, nachdem sich am Dienstag (18.05.) ein versuchter Raub in der Kasseler Straße ereignete. Zwischen 17.00 Uhr und 17.35 kamen zwei junge Männer zum Friseursalon in der Kasseler Straße. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Inhaber schlug ihn ein Tatverdächtiger mehrfach gegen die Brust und griff nach der Goldkette des Opfers. Der 68-Jährige bemerkte noch das Hinunterfallen der gerissenen Kette und steckte sie in eine Hosentasche. Daraufhin umarmte ihn der Tatverdächtige und versuchte dabei, in die Hosentasche des Opfers zu greifen. Anschließend flüchteten die beiden Männer in Richtung der Tankstelle in der Kasseler Straße. Vermutlich bedingt durch Vorerkrankungen erlitt der 68-Jährige nach den Schlägen auf die Brust gesundheitliche Probleme und befindet sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Die Tatverdächtigen werden als etwa 170 bis 180cm groß, schlank und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Beide trugen eine Baseballkappe, ein Tatverdächtiger hatte an den Seiten sehr kurze Haare, roch nach Alkohol und rauchte eine Zigarette oder Zigarre. Eventuell hatten beide Umhängetaschen, einer Damenhandtasche ähnelnd, dabei. Ein Zeuge beschrieb den Gang der beiden Verdächtigen als "torkelnd". Vermutlich sprechen beide kein- oder nur sehr wenig Deutsch und nutzen daher eher bruchstückhaft einzelne Worte auf Englisch. Die Kriminalpolizei in Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet Zeugen, die der Polizei noch nicht bekannt sind, sich zu melden. Zudem bittet sie um Hinweise: Wem sind die beschriebenen Personen in Tatortnähe aufgefallen? Wer kann die Fluchtrichtung oder die Personenbeschreibung ergänzen?

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell