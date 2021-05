Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Hindernisse auf Adenauerring gestellt

Ahaus (ots)

Bei ihrer Tat haben sich zwei Ahauser im Alter von 13 und 15 Jahre fotografiert. In der Nacht zum Freitag stellten sie Verkehrszeichen mittig auf den Adenauerring in Ahaus. Zuvor hatten sie die Schilder von einer nahegelegenen Baustelle entwendet. Eine kurze Flucht zu Fuß endete schließlich in den Räumen der Polizeiwache. Bei Erblicken des Polizeifahrzeuges hatten die Ahauser ihre Füße in die Hand genommen. Das Unterfangen blieb erfolglos: Polizeibeamte nahmen die Flüchtigen in Gewahrsam. Ein Blick auf das Handy erkläre das Verhalten. Ihre fotografische Dokumentation überführte sie schließlich. Das Mobiltelefon wurde sichergestellt und ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Neben der begangenen Verkehrsgefährdung hatten sie nämlich zudem gegen die Ausgangssperre verstoßen. Die Eltern nahmen ihre Kinder in Obhut.

