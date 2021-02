Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.02.2021.

Salzgitter (ots)

Verletzte Personen nach Schlägerei.

Salzgitter, Bad, Helenenstraße, 25.02.2021, 09:45 Uhr.

Mehrere Personen im Alter von 31, 45 und 47 Jahren gerieten im Bereich eines Parkplatzes in Streit. Im weiteren Verlauf des Streites sollen sich die Männer gegenseitig angegriffen und verletzt haben. Zwei Kontrahenten mussten einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Verletzte Person nach Verkehrsunfall.

Salzgitter, Humboldtallee/Erich-Ollenhauer-Straße, 25.02.2021, 13:15 Uhr.

Die 59-jährige Fahrerin eines Pkw beabsichtigte an der Kreuzung nach links abzubiegen. Hierbei habe sie offensichtlich den entgegenkommenden 38-jährigen Radfahrer übersehen. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Radfahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell