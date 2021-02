Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 26. Februar 2021:

Wolfenbüttel: Diebstahl eines Pedelec

Mittwoch, 24.02.2021, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 25.02.2021, 06:30 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln der Tür in eine Gartenlaube in der Martin-Luther-Straße in Wolfenbüttel. Aus der Laube wurde ein Pedelec der Marke Bergamont, E-Horizon, im Wert von rund 1700 Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Scheiben von drei PKW eingeschlagen

Mittwoch, 24.02.2021, bis Donnerstag, 25.02.2021

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden von drei im Stadtgebiet von Wolfenbüttel abgestellten PKW jeweils eine Scheibe eingeschlagen und anschließend vorgefundene Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. Aus einem Im Ginsterweg abgestellten Skoda wurde eine Umhängetasche samt Inhalt entwendet. In der Josef-Müller-Straße war ein abgestellter VW betroffen. Hier wurde ein Etui mit diversen persönlichen Unterlagen entwendet. Ebenso war ein PKW Nissan in der Schleiermacherstraße betroffen. Aus diesem Fahrzeug wurde eine Handtasche samt Inhalt entwendet. Der entstandene Schaden beträgt insgesamt zirka 2000 Euro. Ein möglicher Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden.

Wolfenbüttel: Seniorin Opfer vom Auftreten falscher Polizeibeamter geworden

Donnerstag, 25.02.2021

Eine 89-jährige Seniorin aus Wolfenbüttel ist am Donnerstag Opfer vom Auftreten falscher Polizeibeamter geworden. Demnach hätte eine unbekannte Person sich telefonisch bei der Seniorin als Polizeibeamter ausgegeben. Er habe mitgeteilt, dass eine Freundin einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Nun benötige die Freundin dringend Bargeld. Kurze Zeit später erschienen ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau an der Haustür der Seniorin und nahmen einen größeren Bargeldbetrag im Empfang und entfernten sich im Anschluss unerkannt.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei und informieren Sie ältere Angehörige / Bekannte über die Masche der Betrüger: Am Telefon versuchen sie ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Schöppenstedt: Pedelec Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Donnerstag, 25.02.2021, gegen 16:50 Uhr

Ein 79-Jahre alter Pedelec Fahrer ist am Donnerstagnachmittag in Schöppenstedt, Hinter der Bahn, nach einem Sturz mit seinem Pedelec schwer verletzt worden. Der Senior musste mit Kopfverletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Braunschweig gebracht werden.

