BPOLI EBB: LKW brachte Flüchtlinge über die Grenze

Bautzen (ots)

Eine fünfköpfige irakische Familie wurde am Abend des 26. März 2021 nach Bürgerhinweis durch Beamte des Bautzener Polizeireviers nahe des Roller Möbelmarktes in Bautzen angetroffen. Sie konnten sich nur mit Kopien ihrer Reisepässe ausweisen und stellten ein Schutzersuchen.

Die Bundespolizei übernahm die Familie und leitete gegen den 34-jährigen Vater und die ebenfalls 34-jährige Mutter der drei 3, 7 und 11 Jahre alten Kinder ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise und unerlaubtem Aufenthalt ein. Sie gaben an, in ihrer Heimat mit dem Tode bedroht zu werden und flohen aus ihrem Land. Unbekannte Schleuser haben dann die Familie per LKW nach Deutschland gebracht und nahe des Feststellortes in Bautzen aussteigen lassen.

Die Flüchtlinge wurden aufgrund ihrer Asylanträge an die Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden übergeben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen die Schleuser aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas zum Verbringen über die Grenze und das Aussteigen der Familie in Bautzen beobachtet hat, kann sich telefonisch an die Bundespolizei wenden.

03586 / 76020

