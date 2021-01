Polizei Hagen

POL-HA: Besitzerin des Kinder-Fahrrads gefunden

Hagen (ots)

Am 20. Januar hat die Polizei Hagen eine Meldung veröffentlicht, bei der nach den Besitzern eines Kinder-Fahrrades gesucht wurde. Diese wurden nun gefunden - das Rad gehört einer 7-jährigen Hagenerin. Es wurde am heutigen Tag an ihre Mutter übergeben, nachdem sie einen entsprechenden Eigentumsnachweis vorgelegt hat. Am 13. Januar 2021 war das Fahrrad von einem 14-Jährigen für eine "Spritztour" entwendet worden. Der Jugendliche hat es anschließend vergeblich vor der Polizei versucht in einem Gebüsch zu verstecken. Die Beamten stellten es anschließend sicher.

