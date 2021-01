Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Sachbeschädigung an Schule in Hagen-Haspe gesucht

Hagen (ots)

Unbekannte beschädigten in einem Zeitraum von Mittwoch (27.01.2021), 15:30 Uhr bis Dienstag (28.01.2021), 06:45 Uhr die Tür einer Schule in der Straße Kirmesplatz in Hagen-Haspe.

Ein Mitarbeiter der Schule bemerkte am Dienstagmorgen die Sachbeschädigung. Unbekannte Täter hatten augenscheinlich die Scheibe einer Tür eingeschlagen und hinterließen einen Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell