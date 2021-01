Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte brechen Fahrzeug in Hagen-Hohenlimburg auf

Hagen (ots)

Unbekannte verschafften sich am Donnerstag (28.01.2021) in einem Zeitraum von 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr unberechtigt Zugang zu einem Fahrzeug in der Iserlohner Straße in Hagen-Hohenlimburg.

Die 21-jährige Fahrzeughalterin bemerkte am Donnerstagnachmittag dass die Fahrertür ihres Seats geöffnet war. Auf Nachschau stellte sie dann fest, dass unter anderem Bargeld aus ihrem Fahrzeug entwendet wurde. Sie suchte umgehend eine Polizeiwache auf und erstattete Anzeige. Dort konnten zudem Aufbruchspuren an der Fahrertür festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell