POL-HA: Unbekannte Täter entwenden Bargeld und Koffer aus Fahrzeug

Hagen (ots)

Unbekannte entwendeten in einem Zeitraum von Dienstag (26.01.2021), 20:00 Uhr bis Mittwoch (27.01.2021), 17:30 Uhr diverse Gegenstände aus dem VW eines 60-Jährigen.

Der Mann gab an sein Fahrzeug am Dienstag (26.01.2021) zunächst auf dem Parkplatz eines Hotels in der Eppenhauser Straße abgestellt zu haben, am Mittwoch (27.01.2021) parkte er sein Fahrzeug dann auf dem Parkplatz einer Firma in der Dolomitstraße. Auf einem der beiden Parkplätze verschafften sich die unbekannten Täter dann unberechtigt Zutgang zum Fahrzeug und entwendeten neben Bargeld auch einen Koffer und weitere Gegenstände. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht.

Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

