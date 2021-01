Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Diebstahl aus Fahrzeug in Hagen-Emst gesucht

Hagen (ots)

Unbekannte verschafften sich in einem Zeitraum von Dienstag (26.01.2021), 14:00 Uhr bis Mittwoch (27.01.2021), 05:00 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Fahrzeug in der Thorn-Prikker-Straße in Hagen-Emst.

Der Fahrzeughalter bemerkte am Mittwochmorgen zunächst das Fehlen seiner Geldbörse und einer Fernbedienung für die Garage aus dem Fahrzeug. Auf Nachschau stellte er dann fest, dass die Tür der Garage geöffnet war. Durch hinzugerufene Polizeikräfte konnte nach gemeinsamer Begehung festgestellt werden, dass sich die Täter vermutlich über die Garage Zutritt zum Wohnhaus verschafft hatten. Nach ersten Ermittlungen wurde aus dem Haus jedoch nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

