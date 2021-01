Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte überfallen 47-Jährigen

Hagen (ots)

Drei Unbekannte überfielen am Dienstag (26.01.2021) einen 47-Jährigen in der Turmstraße in Hagen-Boele.

Der Hagener war gegen 17:45 Uhr zu Fuß unterwegs, als drei Unbekannte ihn ansprachen und Geld forderten. Als der Mann die Forderung verweigerte, schlug einer der Männer ihm ins Gesicht und er fiel zu Boden. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute in Richtung des Kreisverkehrs, Boeler Ring. Der 47-Jährige verletzte sich bei dem Angriff leicht.

Bei den Personen handelte es sich nach Aussage des Hageners um drei männliche Täter mit osteuropäischem Akzent. Die Männer waren zwischen 170cm und 180cm groß und dunkel gekleidet. Zudem trugen sie schwarze Tücher über das halbe Gesicht gezogen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell