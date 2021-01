Polizei Hagen

POL-HA: Männer streiten sich bis zur körperlichen Auseinandersetzung um Parkplatz

Hagen (ots)

Nachdem sich zwei Männer am Dienstag um einen Parkplatz in der Straße Roggenkamp gestritten hatten, kam es zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen saß ein 39-Jähriger gegen 18:45 Uhr in seinem geparkten VW, als der Fahrer eines BMWs neben ihm anhielt. Er wollte erfragen, ob der Parkplatz gleich frei wird und ob er diesen übernehmen könne. Nach Angaben des 39-Jährigen habe der der 19-jährige BMW-Fahrer im weiteren Verlauf während eines Streits mehrfach die Autotür des VWs geöffnet. Der 39-Jährige gab an, bespuckt und geschlagen worden zu sein. Zusätzlich wurde der Außenspiegel des VWs auf ungeklärte Weise beschädigt. Der 19-Jährige entfernte sich von der Örtlichkeit, konnte aber nach Ermittlungen der Polizei ausfindig gemacht werden. Er gab wiederum an, dass der 39-Jährige ihn beleidigt hatte - geschlagen oder bespuckt habe er ihn aber nicht. Beide Parteien erstatteten Anzeige. (ra)

