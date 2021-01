Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte bauen Navis aus Autos aus

Hagen (ots)

Im Rapunzelweg wurden zwischen Montag, 25. Januar gegen 17 Uhr, und Dienstag, 26. Januar gegen 8 Uhr, zwei fest verbaute Navigationsgeräte aus Autos gestohlen. Ein 37-Jähriger hatte am Morgen gegen 5 Uhr gesehen, dass an seinem VW das Fenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen wurde. Das Auto war durchwühlt worden und auf dem Beifahrersitz lagen verschiedene Gegenstände und Verpackungen. Aus dem Fahrzeug wurde zudem das Navigationsgerät ausgebaut. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Weitere Gegenstände wurden nicht entwendet.

Auch aus einem weiteren VW wurde in der Straße ein fest eingebautes Navi gestohlen. Das Auto war von einem 57-Jährigen in ähnlichem Zustand vorgefunden worden, wie der andere VW. Auch hier wird der Schaden auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise auf Täter liegen in beiden Fällen nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (ra)

