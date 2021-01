Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Wohnungsbrand in Krefelder Mehrfamilienhaus - ein Verletzter

Krefeld (ots)

Gegen 09:18 Uhr wurden beide Wachen der Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Krefeld zu einem Wohnungsbrand an der Inrather Straße alarmiert. Vor Ort war bereits ein Verrauchung der Inrather Straße festzustellen. Aus der Balkontüre einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses drang dunkler Rauch heraus. Der Bewohner der vom Brand betroffenen Wohnung hatte sich bereits in Sicherheit gebracht und wurde dem Rettungsdienst übergeben. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Im Gebäude befand sich noch eine Bewohnerin, die durch Einsatzkräfte der Feuerwehr ins Freie geführt wurde. Die Bewohnerin sowie ein weiterer Bewohner wurden ebenfalls vom Rettungsdienst untersucht. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse wurde die beiden nicht transportiert. Durch den sofort eingeleiteten Löschangiff von innen und außen konnte eine Brandausbreitung auf weitere Teile des Gebäudes verhindert werden. Die Küche der betroffenen Wohnung brannte komplett aus.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Krefeld waren mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort. Nach ca. 1,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Krefeld

Andre Jansen

Telefon: 02151-8213 333

E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de

http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell