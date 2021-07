Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannter stiehlt Kratzbaum aus dem Lager eines Tiergeschäftes

Kleve (ots)

Am Donnerstag (29.07.2021) kam es gegen 16:45 Uhr zu einem besonders schweren Diebstahl in der Filiale eines Tiergeschäftes an der Briener Straße.

Ein bislang unbekannter männlicher Täter verschaffte sich über eine rückwärtige Fluchttür Zugang zu den Lagerräumen des Geschäfts. Er entwendete einen originalverpackten Kratzbaum und flüchtete anschließend in Richtung Briener Straße.

Der Täter war zum Tatzeitpunkt mit einer Dreiviertelhose, einem blauen Oberteil und einer Nike-Cappy bekleidet. Er hatte einen Rucksack bei sich und trug außerdem einen Mund-Nasen-Schutz.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

