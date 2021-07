Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Diebstahl/ Zwei Schaufeln eines Minibaggers entwendet

Kevelaer-Twisteden (ots)

Unbekannte Täter stahlen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29. Juli 2021) auf dem Ottersweg in Twisteden zwei Schaufeln eines Minibaggers. Der Bagger, der zu einer dortigen Baustelle gehörte, stand in einem Waldweg geparkt. Eine Schaufel befand sich am Hydraulikarm, die andere war zwischen Bagger und Hydraulikarm eingeklemmt. Die Täter flüchteten mit beiden Schaufeln in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell