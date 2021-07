Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Diebstahl aus Pkw/ An zwei Pkw schlugen Unbekannte die Scheibe ein

Weeze (ots)

Am Mittwoch (28. Juli 2021) schlugen unbekannte Täter an zwei Autos eine Scheibe ein und entwendeten einen Rucksack sowie Münzgeld.

Ein VW Golf parkte auf dem Pendlerparkplatz an der Gocher Straße. In der Zeit von 11.30 Uhr und 18.30 Uhr wurde an dem VW die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und aus der Mittelkonsole Münzgeld entwendet. Ein Nissan Note stand auf dem Pendlerparkplatz an der Kervenheimer Straße. Auch hier schlugen die Täter die Beifahrerscheibe und entwendeten aus einem Rucksack, der im Fußraum lag, ein Portmonee.

In beiden Fällen flüchteten die Täter unerkannt.

Die Kripo Goch nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell