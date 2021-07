Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Reifen vermutlich wegen gelöster Radmuttern verloren

Rees (ots)

Am Mittwoch (28.07.2021) gegen 07:05 Uhr verlor der 57-jährige Fahrer eines Kias auf der Reeser Straße während der Fahrt seinen linken Vorderreifen. Da er seinen Wagen glücklicherweise trotz der Vorfalls unter Kontrolle bringen konnte, blieb der 57-jährige Reeser glücklicherweise unverletzt. Sein Fahrzeug wurde allerdings durch das Ereignis beschädigt.

Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls ergaben sich Hinweise darauf, dass die Radmuttern am Fahrzeug des 57-Jährigen vor Fahrtantritt möglicherweise mutwillig gelöst wurden.

Vermutlich wurden die Radmuttern bereits in der Nacht zu Mittwoch gelöst. Der Reeser hatte seinen Wagen am Dienstag (27.07.2021) gegen 18:00 Uhr an der Straße "Zum Millinger Meer" abgestellt und war am Morgen gegen 06:45 Uhr zu seinem Kia zurückgekehrt.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell