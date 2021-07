Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Katalysatorendiebstahl

Merzenich (ots)

In der Nacht zu Donnerstag drangen Unbekannte auf ein Firmengelände ein und versuchten Katalysatoren von dort abgestellten Autos zu entwenden.

Ein Zeuge hörte gegen 01:35 Uhr verdächtige Geräusche auf dem Gelände und verständigte umgehend die Polizei. Diese traf auf dem Grundstück am Gewerbering nicht mehr auf Tatverdächtige, fand dafür aber diverses Werkzeug, mit dem die Diebe sich bereits an mehreren dort abgestellten Fahrzeugen zu schaffen gemacht hatten. Zuvor waren die Täter von einem Feldweg aus auf das Gelände gelangt, indem sie Elemente des Zauns, welcher das Grundstück umfriedet, demontierten. Ebenfalls fanden die Einsatzkräfte mehrere bereits abmontierte Katalysatoren, so dass davon auszugehen ist, dass die Einbrecher es ursprünglich auf den Diebstahl dieser Fahrzeugteile abgesehen hatten.

Sollten Sie Hinweise auf die Täter haben oder in der Zeit vor der Tat verdächtige Beobachtungen rund um den Merzenicher Gewerbering gemacht haben, dann wenden Sie sich bitte unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren.

