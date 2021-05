Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Linkenbach (ots)

Am späten Dienstagabend befuhr ein 33 - jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die Landesstraße 265 von Linkenbach aus kommend in Richtung Daufenbach. Im Verlauf einer Kurve verlor der Fahrer infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit und einer alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit die Kontrolle über seinen PKW und prallte gegen einen dort befindlichen Erdwall. Anschließend kippt der PKW auf die Fahrerseite. Der Fahrer wurde durch Einsatzkräfte der FFW Puderbach aus seinem Fahrzeug befreit. Anschließend ist er zur stationären Aufnahme mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren worden. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Ein zuvor freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Seine Fahrerlaubnis wurde ihm vorläufig entzogen.

