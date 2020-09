Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Radfahrerin verletzt

Rees (ots)

Um seinen Weg von der Empeler Straße in Richtung Groiner Allee abzukürzen, hat ein 72-jähriger Mann aus Rees mit seinem Pedelec im dortigen Kreisverkehr einen Verkehrsunfall verursacht. Entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung wollte er am Montag, 21.09.2020, gegen 16:45 Uhr, im Kreisverkehr direkt links auf den kombinierten Geh- und Radweg in Richtung Reeser Landstraße einbiegen, wo er mit einer 45 Jahre alten Frau aus Rees kollidierte, die ihm mit dem Fahrrad entgegenkam. Die Frau stürzte und zog sich einen Bruch im Bereich des Fußgelenkes zu. Sie musste in das Krankenhaus gebracht werden.

