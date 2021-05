Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schulweg- und Laserkontrolle

Horhausen (WW) (ots)

Am Montagmorgen kontrollierten Polizeibeamte der PI Straßenhaus an der IGS und am Kindergarten in Horhausen (WW) den Schulweg / Weg zum Kindergarten. Hierbei ahndeten die Polizeibeamte 3 Gurtverstöße (davon 1 Kind ungesichert). Döttesfeld - Im Anschluss führten die Beamten innerhalb geschlossener Ortschaft in der Heidestraße in Döttesfeld - Breitscheid eine Laserkontrolle durch. 4 Fahrzeugführer*innen sind dabei im Verwarngeldbereich und 1 Fahrzeugführer im Anzeigenbereich (69 km/h) gemessen worden. Zudem wurde gegen einen PKW Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet, da er während der Fahrt verbotswidrig sein Mobiltelefon benutzte.

