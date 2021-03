Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Volles Programm

Möhnesee (ots)

In Körbecke auf der Hauptstraße ist bei einer Streifenfahrt am Montagabend, gegen 20:00 Uhr, ein Motorradfahrer aufgefallen. Die nicht angemeldete Yamaha war in Richtung Echtrop unterwegs. Auf dem Zeissweg konnten die Beamten das Gefährt anhalten. Der 32-jährige Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Das angebrachte Kennzeichen ist für ein anderes Fahrzeug ausgegeben, bei den aufgebrachten Siegeln handelt es sich augenscheinlich um Fälschungen. Bereits letzte Woche war das nicht zugelassene oder versicherte Gespann angehalten worden. Zudem hatte der Mann aus Möhnesee Betäubungsmittel dabei. Er wurde zwecks einer Blutprobenentnahme zur Wache gebracht. Das Motorrad wurde sichergestellt. (wo)

