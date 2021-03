Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer übersehen

Soest (ots)

Am Montag, gegen 05:10 Uhr, ist es an der Lange Wende zu einem Unfall gekommen. Ein 31-jähriger Autofahrer war auf dem Seidenstückerweg unterwegs. Als er auf die Straße Lange Wende einbiegen wollte, übersah er einen dunkel gekleideten Radfahrer, der in Richtung Overweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 56-jährige Radler stürzte und wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (wo)

