Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Schwerverletzter mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Rüthen (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 43-jähriger Rüthener nach einem Brand in der Straße "Nettelstädt" am Sonntag (28. Februar) mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Verletzte, gegen 14.15 Uhr, einen Ofen in Betrieb nehmen, als etwas Brennendes herausfiel. Ein Zeuge wurde auf das Brandgeschehen aufmerksam, nachdem der 43-Jährige mit Brandverletzungen aus dem Haus lief. Hierauf informierte der Zeuge sofort die Feuerwehr. Löschversuche mit einer Decke und einem Feuerlöscher schlugen fehl, da der Brand sich bereits zu stark ausgeweitet hatte. (reh)

