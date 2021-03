Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Navigationsgeräte und Lenkräder ausgebaut

Anröchte (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (26. Februar) entwendeten Unbekannte aus zwei BMWs und einem Mercedes-Benz jeweils die Lenkräder und fest eingebauten Navigationsgeräte. Die Fahrzeuge befanden sich in der "Albert-Schweitzer-Straße", "Birkenstraße" und "Küsterbusch". Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

