Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Geständig nach Unfallflucht

Ein 29-jähriger Werler suchte am Sonntag (28. Februar) die Polizeiwache in Werl auf und machte Angaben zu einer selbst durchgeführten Unfallflucht. Demnach fuhr er gegen 22 Uhr mit seinem Wagen am Westönner Hellweg gegen ein geparktes Fahrzeug und beschädigte hierdurch neben dem Wagen auch noch eine Garage. Als Grund für seine anschließende Flucht erklärte er mit einer psychischen Ausnahmesituation. Weiterhin wies er die Beamten auf seinen vorherigen Alkohol- und Drogenkonsum hin. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille, woraufhin ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen worden ist. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 11.000 Euro geschätzt. (reh)

