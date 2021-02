Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl eines Christus-Korpus

Möhnesee-Körbecke (ots)

Aus der Pfarrkirche wurde am 27.02.2021, in der Zeit zw. 12.00 und 17.30 Uhr, von einer Empore eine ca. 30 cm große Christusfigur entwendet. Das Holzkreuz, an welchem der Korpus montiert war, wurde in der Kirche zurückgelassen. Die Polizei Soest bittet unter der Tel.-Nr. 02921/91000 um sachdienliche Hinweise. (tk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell