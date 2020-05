Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tataufklärung nach Unterschlagung von Bargeld

Zweibrücken (ots)

Nicht lange Freude an fremdem Bargeld in Höhe von 120 EUR hatte ein 27-Jähriger, der am Nachmittag des 11. Mai eine verlorene Damengeldbörse auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Wilkstraße gefunden und die darin befindlichen 120 EUR an sich genommen hatte. Die Geldbörse war der Verliererin an der Information des Baumarktes, wo sie abgegeben worden war, wieder ausgehändigt worden. Daraufhin zeigte sie die Unterschlagung des Bargeldes bei der Polizei an. Den Beamten gelang es durch sofortige Ermittlungen vor Ort Hinweise auf das vom Finder benutzte Fahrzeug zu erhalten und den Täter an der Halteranschrift anzutreffen. Nach Konfrontation mit der Tat und der Androhung, ihn nach dem Geld zu durchsuchen, händigte er exakt den gesuchten Bargeldbetrag aus und gab die Tat zu. | pizw

