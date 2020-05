Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Radfahrer stürzt auf nasser Fahrbahn

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 35jähriger Radfahrer die Rodalber Straße aus Richtung "Am Sommerwald" kommend in Richtung Zweibrücker Straße. Er wollte bei regennasser und leicht abschüssiger Fahrbahn nach rechts auf den Gehweg fahren, wobei er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und stürzte. Der Mann verletzte sich hierbei und musste medizinisch versorgt werden. Am Rad entstand augenscheinlich kein Schaden. pips

