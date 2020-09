Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) - Ettlingen - Erneuter Diebstahl von Kabeln

Ettlingen (ots)

Bereits zum zweiten Mal wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Lagercontainer einer Ettlinger Firma im Hermann-Löns-Weg eingebrochen. Auch in diesem Fall wurden Kabelreste entwendet. Eine Gitterbox mit einem Eigengewicht von knapp 100 kg, in der sich die Kabel befanden, wurde auch von den Tätern mitgenommen.

Das Diebesgut wird auf einen Wert von mehreren hundert Euro geschätzt. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Täter für beide Aufbrüche verantwortlich sind. Die erste Tat wurde am 14. September entdeckt und muss in einem Zeitraum um das Wochenende verübt worden sein.

