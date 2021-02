Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Soest (ots)

Lippstadt - tierischer Einsatz für die Polizei

Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen offensichtlich verletzten Greifvogel auf der Quellenstraße in Bad Waldliesborn. Der Bussard hatte sich vermutlich durch einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug einen Flügel gebrochen und saß nun in hilfloser Lage am Fahrbahnrand. Den eingesetzten Kollegen der Polizeiwache Lippstadt gelang es, dass verletzte Tier einzufangen und gut verpackt in einer Einsatztasche der fachkundigen Tierrettung zuzuführen. In der Greifvogel - Aufzuchtstation der ABU in Bad Sassendorf wird das Tier nun versorgt und anschließend wieder in die Freiheit entlassen. ( isi)

Erwitte-Beerenbrock Private Party mit Feuerwerk

Am 27.02.21, 19.38 Uhr berichteten Zeugen von einer privaten Party, bei welcher von einer alkoholisierten Personengruppe pyrotechnische Gegenstände abgebrannt werden sollen. Vor Ort bestätigten sich die Angaben der Zeugen. Die Party wurde durch die Polizei aufgelöst und mehrere Platzverweise erteilt. Die festgestellten Verstöße nach der CoronaSchVO wurden ebenfalls durch die Polizei geahndet.(tk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell