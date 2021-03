Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Vier Schwerverletzte

Erwitte (ots)

Vier Schwerverletzte und circa 55.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Sonntag (28. Februar), gegen 15 Uhr, auf der Soester Straße in Schmerlecke-Seringhausen. Zuvor befuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Erwitte mit einem 7-jährigen Mädchen einen Feldweg zwischen Schmerlecke und Berenbrock. Beim Überqueren der Soester Straße (L856) übersah er den Wagen eines 40-jährigen Soesters, der mit einem 13-jährigen Mädchen, die Soester Straße von Erwitte aus in Richtung Soest befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen des 41-Jährigen in den Graben geschleudert, wo er auf dem Dach liegen blieb. Alle Fahrzeuginsassen wurden mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurden. Die beiden beteiligten Autos wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Beweissicherung sichergestellt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell