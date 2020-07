Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrerin stürzt- Polizei sucht nach beteiligtem Autofahrer

Kempen: (ots)

Erst heute zeigte eine 52-jährige Frau aus Kempen an, dass sie am Mittwoch gegen 16:30 Uhr auf der Arnoldstraße in Kempen einen Verkehrsunfall hatte, bei dem sie verletzt wurde. Die Kempenerin gab an, dass sie mit ihrem Fahrrad auf der Arnoldstraße unterwegs war. Nach ihren Angaben sei dort ein silberfarbener Pkw an ihr vorbeigefahren. Aufgrund des nach ihrer Einschätzung zu geringen Seitenabstands sei sie gestürzt. Der oder die Autofahrerin in einem silberfarbenen Mittelklassewagen fuhr weiter. Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (653)

