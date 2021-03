Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Über B55 geschleudert - Blutprobe

Lippstadt (ots)

Am Sonntag (28. Februar), gegen 8.30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Lippstädter mit seinem Wagen die Straße "Mentzelsfelde" in Richtung B55. Kurz vor der Bundesstraße verläuft die Straße im 90-Grad-Winkel nach rechts, parallel zur B55. Der 35-Jährige fuhr jedoch geradeaus, durchbrach die Leitplanke zur B55, überquerte mit seinem Wagen die Fahrbahn und durchbrach auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Leitplanke, bevor er mit seinem Wagen stehen blieb. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung "Gut Mentzelsfelde". Zeugen konnten den Lippstädter aufmerksam verfolgen und die Polizei hinzuziehen, worauf die Beamten ihn dann antreffen konnten. Der Grund für sein Fahrverhalten war auch schnell gefunden. Ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein aber mit einem Atemalkoholtestergebnis von 2,44 Promille und Anzeichen von Drogen- oder Medikamentenkonsum nahmen die Polizeibeamten den Mann mit ins Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Die B55 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten zeitweise gesperrt. (reh)

