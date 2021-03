Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Polizei sucht flüchtigen Einbrecher

Bad Sassendorf (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (27. Februar) bemerkten Mitarbeiter eines Seniorenzentrums gegen 1.30 Uhr einen fremden Mann im Treppenhaus des Gebäudes. Dieser rannte, nachdem die Mitarbeiter ihn gesehen hatten, in den Keller und anschließend aus dem Haus. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass eine Balkontür in einem Zimmer gewaltsam geöffnet worden ist. Hinweise auf mögliches Diebesgut lagen bei Anzeigenerstattung noch nicht vor. Der flüchtige Mann war

- circa 170 cm bis 175 cm groß - von schlanker Statur - und trug dunkle Oberbekleidung

Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell