Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden- Beim Ausparken Straßenlaterne beschädigt

Daaden (ots)

Am 17.05.2021, gegen 14:50 Uhr wollte ein 49-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Suzuki auf dem Parkplatz des Fontenay-Le-Fleury Platz in Daaden ausparken. Dabei beschädigte der Fahrer eine Straßenlaterne. Am Pkw und der Laterne entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1500EUR.

