Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Auffahrunfall infolge unzureichendem Abstand

Herdorf (ots)

Am 17.05.2021, gegen 17:30 Uhr befuhren eine 80-Jährige und ein 21-jähriger Fahrzeugführer in dieser Reihenfolge die Straße Glockenfeld im Stadtgebiet Herdorf aus Richtung Daaden kommend in Richtung Stadtmitte. Die 80-jährige Pkw-Fahrerin musste im Verlauf der Strecke verkehrsbedingt anhalten; infolge unzureichendem Sicherheitsabstand für der 21-jährige Fahrer auf das haltende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

