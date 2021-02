Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbrecher scheitern

Rhede (ots)

Stand gehalten hat die Tür eines Lagerraums am Wochenende unbekannten Einbrechern in Rhede. Die Täter hatten vergeblich versucht, in das Gebäude an der Wilhelmstraße zu kommen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Tür zum Lager aufzuhebeln. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

