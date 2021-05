Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Linz am Rhein (ots)

Am Montagabend kontrollierten Beamte der Linzer Polizeiinspektion einen 28-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Linz in der Asbacher Straße in Linz. Hierbei stellten sie Anzeichen von Drogenkonsum fest, was sich nach einem Schnelltest auch bestätigte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

