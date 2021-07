Polizei Düren

POL-DN: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der K23

Langerwehe (ots)

Auf der K23 stießen am Dienstagmorgen zwei Pkw frontal zusammen. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Gegen 07:00 Uhr befuhr ein 44-Jähriger Aldenhovener mit seinem 46 Jahre alten Beifahrer die K23 von Weisweiler in Richtung Heistern. Plötzlich, so die Aussage der beiden, sei ihnen ein Auto auf ihrer Fahrspur entgegengekommen. Der Beifahrer gab gegenüber den Einsatzkräften an, der entgegenkommende Pkw, ein Elektrofahrzeug mit 14 KW, gefahren von einem 17 Jahre alten Jugendlichen aus Simmerath, habe sich nicht in einem Überholvorgang befunden, seine Fahrbahn sei frei gewesen. Eine Kollision der beiden Fahrzeuge war unvermeidlich, es kam zu einem frontalen Zusammenstoß, bei dem alle drei Beteiligten verletzt wurden. Der 17-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, auch die Verletzungen der anderen Unfallbeteiligten mussten in einer Klinik behandelt werden. Warum der junge Fahrer in den Gegenverkehr geriet, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die K23 vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell