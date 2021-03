Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in der Poststraße in Baumholder

Baumholder (ots)

Einen Schaden von ca. 1000 EUR verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am 02.03.2021 zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr in Baumholder. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte einen in der Poststraße geparkten, orangefarbenen Ford Fiesta am vorderen, linken Kotflügel und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Baumholder (Tel. 06783 991-0 bzw. pibaumholder.wache@polizei.rlp.de ) sucht Zeugen der Unfallflucht.

