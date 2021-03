Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: VW Golf beschädigt - Verursacher flüchtet

Trier (ots)

Am Mittwoch, 03.03.2021, im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr, wurde ein in der Seizstraße, Parkplatz am Palastgarten, geparkter blauer VW Golf im Bereich des Hecks erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher, welcher vermutlich zuvor im dortigen Bereich rangierte, verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0651/97795212 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

