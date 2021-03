Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Wahlplakaten

Morbach-Gutenthal (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag 20.02.2021 bis Montag 22.02.2021 ein an einem Bauzaun angebrachtes Wahlplakat an der Kreuzung B327/K100 gegenüber der Einfahrt zum Ortsbezirk Morbach-Gutenthal. Darüber hinaus wurde der Bauzaun beschädigt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Morbach, Tel.:06533/93740.

