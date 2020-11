Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

FuldaFulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

- Zeugen gesucht -

Petersberg - Am Mittwoch (04.11.) kam es zwischen 09.00 Uhr und 11.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr vermutlich beim rückwärts Ausparken vom Parkplatz der Probstei-Apotheke gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite ordnungsgemäß geparken silbernen VW-Passat einer 49-jährigen aus Hofbieber. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661-105-2300/-2301.

Gefertigt: (Polizeistation Fulda - Felbinger, PHK)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell