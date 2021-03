Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, den 01.03.2021, gegen 07:35 Uhr kam es im Sachsenweg in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Im Zuge eines Ausparkvorganges aus einer Parkplatzausfahrt stießen zwei Fahrzeuge gegeneinander, wobei beide Fahrenden leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise hinsichtlich des Unfallhergangs aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell