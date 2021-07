Polizei Düren

POL-DN: Berauscht auf dem Quad unterwegs

Düren (ots)

Am Montagabend kam es auf der Veldener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Quads leicht verletzt wurde. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte die Polizei fest, dass der Verunfallte Alkohol und Drogen im Blut und ein Messer in der Tasche hatte.

Gegen 20:45 Uhr befuhr ein Autofahrer die Veldener Straße in Richtung Birkesdorf. Im Bereich der dortigen Baustelle sah der 67-Jährige im Rückspiegel einen Quad-Fahrer, der sich mit hoher Geschwindigkeit näherte. Nach Aussage des Autofahrers bremste der Fahrer des Quad plötzlich stark ab, verzog dabei das Lenkrad nach links, kam über die Spur des Gegenverkehrs von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Bei dem Unfall wurde der 40 Jahre alte Mann aus Jülich leicht verletzt. Er musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Auf Nachfrage durch die polizeilichen Einsatzkräfte gab er an, vor Fahrtantritt ein Bier getrunken zu haben. Ein Alkoholtest zeigte mit 2,46 Promille, dass es wohl nicht bei einem Bier geblieben war. Ein Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis und Amphetamine an. In der Konsequenz zogen die Beamten den Führerschein des Mannes ein.

Doch damit noch nicht genug: Im Rucksack des Unfallfahrers fand sich ein Messer und diverse Waffenmunition. Nun muss sich der Jülicher wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkohol- und Drogengenuss sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell