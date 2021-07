Polizei Düren

POL-DN: Vier Verletzte nach Auffahrunfall

Düren (ots)

Bei einem Auffahrunfall wurden am Montag vier Personen leicht verletzt. Gegen 18:45 Uhr befuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Langerwehe mit seinen zwei Mitfahrerinnen die L12n von Merken in Richtung Schophoven. Hinter ihm fuhr zur gleichen Zeit eine 59-jährige Autofahrerin aus Köln. Aus bislang nicht geklärter Ursache fuhr die Frau während der Fahrt auf den vorausfahrenden Wagen auf der Landstraße auf. Dem 58-Jährigen gelang es, sein Fahrzeug auf der Straße zu halten und abzubremsen. Das Auto der Kölnerin kam jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Pumpe und blieb schließlich auf einer Grünfläche stehen. Alle Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden Krankenhäusern zugeführt, die sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Beide Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro. Hinweise auf eine mögliche Fahruntüchtigkeit der Kölnerin ergaben sich nicht.

